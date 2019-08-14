Иностранцы за день скупили миллиарды госдолга Украины: чем это опасно

Министерство финансов по итогам прошедших суток привлекло 1,97 млрд гривен на аукционах облигаций внутреннего государственного займа.

Большую часть составили поступления от 2-летних ОВГЗ, сообщает ведомство на странице в Facebook.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения", – говорится в сообщении.

В результате аукционов облигаций внутреннего государственного займа ставки доходности по всем инструментам снижены и составили:

по 6-месячным ОВГЗ – 16,5% (снижение на 2 базисных пункта);

по 1-летним ОВГЗ – 16,18% (снижение на 10 базисных пунктов);

по 2-летним ОВГЗ – 16,52% (снижение на 23 базисных пункта).

Таким образом, иностранцы в текущем году дали в долг Украине в 13,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в конце прошлого года Министерство финансов разместило ценные бумаги в гривне под 18,5% годовых. Однако фактически в долларах Украине за год с учетом девальвации по указанным бумагами приходится отдавать на 33,6% больше. В отдельных случаях ставка доходит до 36%.

Кредиты брали при курсе в 27-28 грн/$, а отдавать приходится при курсе 25-26 грн/$. В результате в долларовом эквиваленте Украина должна отдавать на треть больше, чем брала.

Большую часть средств составили поступления от 2-летних ОВГЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

В 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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