Иностранным компаниям впервые позволили открывать в Украине счета: что изменится

Национальный банк разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках.
Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение принято для постепенного перехода Украины к свободному движению капитала.
Оно затронет новых субъектов финансового рынка Украины - юридических лиц-нерезидентов, в том числе иностранных инвестиционных фондов и компании по управлению активами, действующие от имени таких инвестиционных фондов.
Право открывать счета в украинских финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции юридическим лицам - нерезидентам Украины предусматривают Законы "О валюте и валютных операциях" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", а также Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
С этой целью Национальный банк обновил Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов.
Она, в частности регулирует порядок открытия/закрытия банками:
счетов клиентов - резидентов и нерезидентов Украины (физических и юридических лиц); корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов;
счетов международных финансовых организаций, а также управляющего по договору управления имуществом.
"Упрощение в порядке открытия счетов клиентов, предусмотренное в Инструкции, положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине благодаря таким новациям: отмены представления клиентами банков при открытии счетов карточки с образцами подписей - отныне распоряжения счетом будет осуществляться на основании перечня лиц, которые согласно законодательству имеют на это право, и что не требует нотариального удостоверения; изменение наименования юридического лица не предусматривает закрытие действующих счетов", - говорится в сообщении.
INTV.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 5 августа начнет переход на международную систему номеров банковских счетов граждан и компаний IBAN (International Bank Account Number).
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