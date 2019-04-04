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Иностранным компаниям впервые позволили открывать в Украине счета: что изменится

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Национальный банк разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение принято для постепенного перехода Украины к свободному движению капитала.

Оно затронет новых субъектов финансового рынка Украины - юридических лиц-нерезидентов, в том числе иностранных инвестиционных фондов и компании по управлению активами, действующие от имени таких инвестиционных фондов.

Право открывать счета в украинских финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции юридическим лицам - нерезидентам Украины предусматривают Законы "О валюте и валютных операциях" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", а также Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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С этой целью Национальный банк обновил Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов.

Она, в частности регулирует порядок открытия/закрытия банками:

  • счетов клиентов - резидентов и нерезидентов Украины (физических и юридических лиц); корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов;

  • счетов международных финансовых организаций, а также управляющего по договору управления имуществом.

"Упрощение в порядке открытия счетов клиентов, предусмотренное в Инструкции, положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине благодаря таким новациям: отмены представления клиентами банков при открытии счетов карточки с образцами подписей - отныне распоряжения счетом будет осуществляться на основании перечня лиц, которые согласно законодательству имеют на это право, и что не требует нотариального удостоверения; изменение наименования юридического лица не предусматривает закрытие действующих счетов", - говорится в сообщении.

Иностранным компаниям впервые позволили открывать в Украине счета: что изменится

INTV.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 5 августа начнет переход на международную систему номеров банковских счетов граждан и компаний IBAN (International Bank Account Number).

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Место
Украина
Теги
НБУУкраина
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