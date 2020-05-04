Инициатива Криклия по повышению тарифов на грузовые перевозки экономически безосновательна – СМИ

Нет экономических оснований для повышения тарифов на перевозку грузов по железной дороге, которое инициирует министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом говорится в материале Дмитрия Товстенко "Вокзал для двоих: как отреагирует Юрик на "тарифную революцию" Криклия?" в интернет-издании "Капитал".

Ресурс сообщает, что инициатива министра по повышению тарифов "Укрзалізниці" с первой попытки не прошла. Он получил отпор от всех: зерновиков, металлургов, химиков и даже Антимонопольного комитета. Поэтому вынужден был перенести этот вопрос с апреля на июнь. А тем временем решил зайти с другой стороны – выровнять тарифы на разные классы грузов.

"Начал фонтанировать новой идеей, позаимствованной у бывшего профильного замминистра: о том, что государство в лице железнодорожного монополиста своей ценовой политикой стимулирует экспорт товаров с низкой добавленной стоимостью по первому (минудобрения, руда, уголь например) и второму (зерно, сахар, лес) тарифным классам. Из-за этого мы мало экспортируем продукты переработки, которые идут по самому дорогому третьему тарифному классу. А если все это уравнять, то будет стимулироваться экспорт более технологичных товаров", – сообщает издание.

"Капитал" подчеркивает, что выравнивание тарифов на разные классы грузов означает повышение цен на перевозку "Укрзалізницею" руды и угля, которые сейчас составляют половину всех перевозимых грузов. Хотя никаких экономических оснований для этого нет. Ведь для доставки этой продукции используется лишь 15-20% общей протяженности железных путей, практически не нужны сортировочные станции с сотнями маневровых локомотивов и десятками тысяч сотрудников. Эти грузы идут напрямую. И железнодорожники погрузкой-разгрузкой, как правило, не занимаются. Как и формированием составов — это делают грузоотправители.

"Для сравнения, перевозка зерна куда более затратна, так как требует задействования огромного парка маневровой тяги, малодеятельных и сортировочных станций, а в разгар сезона — специальных маршрутных станций, где эшелон можно загрузить хотя бы за сутки. У нас в стране таких всего 80, в несколько раз меньше, чем нужно. Расходы на перевозку зерна и сахара ощутимо выше, чем на перевозку угля и руды", – продолжает журналист.

Автор материала подчеркивает – уравнивать тарифы на перевозку угля и руды с тарифами на перевозку других грузов экономически необоснованно. "Но министр руководствуется какой-то иной, не экономической логикой — он намерен тарифы на перевозку угля и руды устанавливать, исходя из расходов на перевозку зерна", продолжает журналист.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки. При этом он отметил, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь, народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки станет катастрофой для предприятий-экспортеров. Он подчеркнул, что это приведет к удорожанию их продукции и потере позиций на мировых рынках.

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