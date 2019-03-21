Жесткие санкции против Москвы: InformNapalm разоблачил компанию-пособника России

Компания "Ювас-Транс", которую InformNapalm разоблачил в участии в спецоперации РФ по захвату украинских моряков, попала под новые санкции Украины.

Как сообщается на сайте организации, 10 декабря 2018 года InformNapalm опубликовал статью "Лица, причастные к блокированию украинских кораблей, имеющих бизнес в Украине".

Отмечается, что в материале было указано, что суда, принадлежащие "Ювас-Транс" и связанным с ним структурам, участвовали в блокировании прохода украинских военных кораблей под аркой Керченского моста 25 ноября 2018. В тот же день оккупанты обстреляли и захватили украинские корабли, а моряки стали военнопленными.

"OSINT-аналитики InformNapalm провели расследование и выяснили, что ООО "Ювас-Транс" и связанные с ним структуры причастны также к контрабанде, систематическому нарушению законов Украины и международного права, возможного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, также подозрение на двойное гражданство, организацию преступной сети и наконец - участие в блокировании украинских военных кораблей", - сообщается на сайте.

Судно "Ювас-Транс" informnapalm.org

Напомним, что 20 марта президент Украины Указом № 82/2019 ввел в действие решение СНБО от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)". В списке попавших под санкции есть также "Юват-Транс" и связанные с ним структуры.

"Это пример того, как активная гражданская позиция способствует достижению важного результата. Это еще один шаг к деоккупации нашей земли. Мы благодарны неравнодушным, кто помогал нам в нашем расследовании. Вместе победим!" - отметили в InformNapalm.

Как сообщал OBOZREVATEL, под новые санкции Украины попали юридические лица, причастные к строительству транспортного перехода через Керченский пролив, проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях ОРДЛО и в Крыму, и компании, которые распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания.

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