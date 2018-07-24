Инфляция в 1 млн процентов: в МВФ предупредили о глобальном кризисе

В Венесуэле инфляция может составить 1 млн процентов из-за экономичной и финансовой политики правительства, что в любом случае повлияет на соседние страны.

С таким прогнозом выступил глава департамента Международного валютного фонда (МВФ), отвечающего за западное полушарие Алехандро Вернер, передает Bloomberg.

По его словам, подобная ситуация наблюдалась в Германии в 1923 году и в Зимбабве в конце 2000-х. Он также сообщил, что на экономику соседних стран повлияет массовый отъезд граждан Венесуэлы.

Помимо этого, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предупредила об угрозе снижения глобального ВВП на 0,5%. Она предупредила, что пошлины и тарифы, которые вводят США по инициативе президента Дональда Трампа могут негативно повлиять на мировую экономику.

При этом эксперт "Финам" Василий Олейник предрек провал для российского и мирового фондового рынка. В частности, одной из причин он назвал политику Трампа в отношении Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп ранее выдвинул китайским властям ультиматум и пригрозил обложить пошлинами практически весь импорт товаров из Китая в США, если Пекин не поменяет свою торговую политику.