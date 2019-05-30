"Инфляция и непонятный курс": Гройсман предупредил о серьезных последствиях дефолта

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что если Украина объявит дефолт, то это приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям.

"Что такое дефолт? Это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, непонятный курс национальной валюты", – сообщил Гройсман в четверг, 30 мая, во время рассмотрения его отставки в Верховной Раде.

"И я хочу точно сказать, что это не мой сценарий, это не сценарий для украинцев", – добавил премьер-министр.

По словам Гройсмана, задача правительства – не допустить каких-либо кризисов и делать все, чтобы Украина развивалась.

По словам премьер-министра, задача правительства – не допустить каких-либо кризисов

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Позже экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959-го), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины в четверг, 30 мая, отказалась отправить в отставку действующий Кабинет министров во главе с Гройсманом.

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