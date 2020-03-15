Повышение пенсий в Украине: в "Слуге народа" назвали несколько вариантов

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгения Кравчук заверила, что индексация пенсий в 2020 году состоится – однако не исключено, что в несколько этапов.

"К примеру, могут начать в первом полугодии, а во втором полугодии – провести вторую индексацию. Разбить на две волны", – рассказала Кравчук в эфире ObozTV. Она также не исключила, что с 2021 года может быть установлена фиксированная дата ежегодного пересмотра пенсионных выплат.

"Пенсии будут проиндексированы в этом году, – пообещала Кравчук. – Надо реалистично оценить возможности государственного бюджета… Но индексация пенсии – это защищенная государством статья".

Она также объяснила, почему в Украине все ждали пересчета пенсий с 1 марта.

"Раньше все пенсионеры привыкли, что 1 марта происходила индексация. Но еще правительство Гройсмана приняло законопроект, что можно проводить индексацию в любую дату. Думаю, что мы уже со следующего года вернем – чтобы была четкая дата зафиксирована, и чтобы люди могли планировать, что именно с такого-то числа увеличится пенсия", – отметила нардеп.

По ее словам, также сейчас обсуждается вариант дополнительного повышения пенсий людям в возрасте 80 лет и старше.

"Обычно именно у них самая низкая пенсия. И они уже не могут работать в этом возрасте. Если пенсионеры в 65 лет еще могут работать и получать дополнительный доход, то уже в возрасте 80+ и самая небольшая пенсия, и самая незащищенная категория. Хотелось бы, чтобы правительство дополнительно обратило на них внимание. Но нам надо реалистично подходить к возможностям государственного бюджета", – уточнила Кравчук.

В "Слуге народа" пообещали повысить пенсии до конца года rubic.us

Как писал OBOZREVATEL, новый министр соцполитики Марина Лазебная пообещала, что работа над индексацией пенсий в Украине начнется с 1 апреля. По ее словам, до конца года около 11 миллионов пенсионеров получат увеличенные пенсии.

Ранее правительство Алексея Гончарука решило не повышать выплаты в марте, поскольку сроки индексации официально не установлены. Гончарук заявил, что пересчет пенсий будет проведен в течение года.

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