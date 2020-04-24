В мае в Украине вырастут пенсии: кто и сколько получит

В Украине, согласно постановлению Кабмина, была проиндексирована пенсия, в результате уже с 1 мая минимальная выплата для пенсионеров вырастет до 2100 гривень.

Размер ежегодного повышения пенсий зависит от роста потребительских цен за прошлый год и относительного роста средней заработной платы за последнее время. С учетом этих данных Кабмин установил на 2020 год коэффициент повышения выплат пенсионерам 1,11. Это означает, что средняя заработная плата, которая учитывалась при выходе на пенсию, для расчета выплат повысится на 11%.

Уже с 1 мая произойдет перерасчет пенсий 6,9 миллионов украинцев. Если размер повышения не дотягивает до 100 грн, устанавливается доплата до этой суммы, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии.

Для пенсионеров, чья пенсия с учетом всех надбавок, денежной помощи и других доплат не дотягивает до 2100 грн, предусмотрена доплата до установленной суммы. В дальнейшем эта компенсация будет учитываться при других перерасчетах пенсий. На нее могут рассчитывать женщины со страховым стажем более 30 лет и мужчины — не менее 35 лет.

Повышение пенсий в мае пройдет в автоматическом режиме, и новые суммы поступят на банковские счета пенсионеров или будут доставлены почтальонами "Укрпочты".

Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, инициированную президентом Украины для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Большинство таких пенсионеров уже получило деньги на банковскую карточку, а остальным "Укрпочта" начала доставку выплат домой.

"Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из главных обязанностей власти", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.