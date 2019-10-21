Импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины – Елисеев

Импорт электроэнергии из РФ, начавшийся из-за "поправки Геруса", дискредитирует Украину в глазах мирового сообщества и нарушает наши евроинтеграционные обязательства. Об этом заявил экс-представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

"Это абсолютно неприемлемо. Во-первых, это нарушает в определенной степени наши евроинтеграционные обязательства. Вы знаете, что мы должны в соответствии с Соглашением об ассоциации интегрироваться в единую энергетическую систему ЕС, которая называется ENTSO-E. И поэтому заключение таких прямых контрактов с Россией – это неприемлемо, во-первых, даже с юридической точки зрения. что касается политической, то это по сути мы плюем, как говорится, сами на себя, потому что мы же договорились, что с агрессором мы не торгуем".

Он также отметил, что импорт из РФ на фоне многочисленных обращений Украины к международному сообществу об усилении санкций против России, дискредитирует нашу страну.

"В условиях, когда мы просим международное сообщество усилить санкции против России и отказываться от бизнес-контрактов с ними, мы сами заключаем бизнес-контракты, и в этих глазах мы сами себя дискредитируем и выглядим непоследовательными. Поэтому это действительно создает ложное впечатление среди наших партнеров и среди проукраинской коалиции в мире", – сказал Елисеев.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября начались поставки электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляет компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября объем имопрта электроэнергии из России вырос почти вдвое – с 2,4 млн КВт-ч до 4,5 млн КВт-ч в сутки.

Председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что поправка Геруса открыла путь для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимой торговлю со страной-агрессором.

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