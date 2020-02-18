Импорт электроэнергии из РФ может спровоцировать безработицу в Украине – Климпуш-Цинцадзе

Импорт российского тока, который начался по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, приведет к кризису в энергетической и угольной отраслях, тысячи украинских энергетиков и шахтеров лишатся работы. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Украина 24".

"Герус просто выступает в интересах отдельного олигарха, который теперь стал закупать из Российской Федерации электроэнергию. И мы предупреждали, что это приведет к уменьшению нашего производства атомной энергетики и к проблемам с шахтерами. И мы видим, что сегодня уже правительство не справляется с обеспокоенностью шахтеров и с выплатами шахтерам уже на сегодняшний момент, пока они имеют работу", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, из-за импорта тока мз РФ отечественные энергопредприятия и шахты вынуждены будут закрываться, а их работники потеряют работу.

Напомним, ранее народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус предает интересы Украины, лоббируя импорт электроэнергии из России, который уничтожает отечественную генерацию и угольную отрасль.

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обращалась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркивая, что импорт российского тока грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий. Государственный "Энергоатом" сообщал о недополучения 100 млн. грн в декабре из-за импорта электроэнергии из России.

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