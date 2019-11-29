Импорт электричества из РФ запретят: в Украине анонсировали отмену скандальной правки Геруса

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ж/к услуг в пятницу, 29 ноября, одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил народный депутат Украины из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Правку про отмену импорта комитет единогласно проголосовал", – сказал он. Таким образом возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества, может быть отменена, если норму поддержит парламент.

Андрей Герус Скрин видео

В свою очередь председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус анонсировал, что Рада должна принять законопроект, направленный на сбалансирование рынка электроэнергии.

"Мы хотим покупать [электричество] в украинских предприятиях. Но если есть некоторые частные предприятия, которые хотят зарабатывать прибыль за счет тарифов, это также не совсем правильно. Должна быть ситуация, когда и предприятия зарабатывают, и потребители имеют адекватные, справедливые тарифы", – сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее "Слуга народа" Андрей Герус подал в Раду правку в закон об электроэнергии, которая уже с 1 октября позволила закупать энергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества, в частности у России.

Герус заявлял, что правка улучшит конкуренцию на рынке, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

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