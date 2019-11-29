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30 ноября • обновлено в 00:51
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Импорт электричества из РФ запретят: в Украине анонсировали отмену скандальной правки Геруса

2.6т
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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ж/к услуг в пятницу, 29 ноября, одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил народный депутат Украины из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Правку про отмену импорта комитет единогласно проголосовал", – сказал он. Таким образом возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества, может быть отменена, если норму поддержит парламент.

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Андрей Герус

Андрей Герус

Скрин видео

В свою очередь председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус анонсировал, что Рада должна принять законопроект, направленный на сбалансирование рынка электроэнергии.

"Мы хотим покупать [электричество] в украинских предприятиях. Но если есть некоторые частные предприятия, которые хотят зарабатывать прибыль за счет тарифов, это также не совсем правильно. Должна быть ситуация, когда и предприятия зарабатывают, и потребители имеют адекватные, справедливые тарифы", – сказал он.

Предлагаем посмотреть трансляцию политического ток-шоу:

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Слуга народа" Андрей Герус подал в Раду правку в закон об электроэнергии, которая уже с 1 октября позволила закупать энергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества, в частности у России.

Герус заявлял, что правка улучшит конкуренцию на рынке, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Реформа рынка электроэнергии
Персоны
Алексей Кучеренко Андрей Герус Савик Шустер
Место
Украина
Теги
видео Экономика Украины Партия Слуга народа
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А чего тут что-то думать, запрещать? Вон, патриотам только свистни - те моментом пяток-другой ЛЭПов подорвут, да и всего делов! Тем более, опыт уже имеется. И никакого импорта эл/энергии от ахрессора. Главное, под НГ подгадать. )))
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Николаев Олег
Николаев Олег
Коленваленко Лесь, я не туда лайк нажал. Конечно плюс.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Украинцам пора запасаться свечками. Эти клоуны доведут страну до пещерного состояния.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Герус пророссийский ублюдок! лоббирует интересы ваты!
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