"Имели 8 тысяч баксов!" Луценко рассказал, как Янукович опустошил казну перед бегством

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что после бегства экс-президента Виктора Януковича в 2014-м году, в государственной казне осталось меньше средств, чем было у него самого, после возвращения из тюрьмы.

"Мы все без вмешательства, но с нетерпением ждем суда над Януковичем, потому что это принципиально является следствием Революции Достоинства для бывших, нынешних и будущих руководителей государства", - передает его слова "Украинская правда".

Луценко добавил, что ГПУ удалось уже вернуть в госказну более $2 млрд, 1,5 млрд из которых - по спецконфискации, остальные - по результатам приговоров.

"Украина после Януковича, в первый день премьер-министра (Арсения. - Ред.) Яценюка, имела 8 тысяч баксов в государственной казне. 8 тысяч баксов на все! На образование, на медицину, на дороги, на войну, на все. Извините, но у меня после тюрьмы дома было чуть больше", - сказал Луценко.

Он добавил, что за четыре года президентства Януковича, тот нанес ущерб государству в $40 млрд, что равняется годовому бюджету страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Герман рассказала о панике Януковича во время бегства.