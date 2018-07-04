МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

"Имели 8 тысяч баксов!" Луценко рассказал, как Янукович опустошил казну перед бегством

2.6тЧитать новость на украинском

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что после бегства экс-президента Виктора Януковича в 2014-м году, в государственной казне осталось меньше средств, чем было у него самого, после возвращения из тюрьмы.

"Мы все без вмешательства, но с нетерпением ждем суда над Януковичем, потому что это принципиально является следствием Революции Достоинства для бывших, нынешних и будущих руководителей государства", - передает его слова "Украинская правда".

Луценко добавил, что ГПУ удалось уже вернуть в госказну более $2 млрд, 1,5 млрд из которых - по спецконфискации, остальные - по результатам приговоров.

Новости
Рядом с Медведевым: Януковича засекли на матче Россия - Испания

"Украина после Януковича, в первый день премьер-министра (Арсения. - Ред.) Яценюка, имела 8 тысяч баксов в государственной казне. 8 тысяч баксов на все! На образование, на медицину, на дороги, на войну, на все. Извините, но у меня после тюрьмы дома было чуть больше", - сказал Луценко.

Он добавил, что за четыре года президентства Януковича, тот нанес ущерб государству в $40 млрд, что равняется годовому бюджету страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Герман рассказала о панике Януковича во время бегства.

Читайте все новости по теме "Суд над Януковичем" на Обозревателе.

Тема
Суд над Януковичем
Персоны
Юрий ЛуценкоВиктор Янукович
Место
Украина
Объект
ГПУ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
1
Смешно
1
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ivan Rus
Ivan Rus
Бред
Ответить
0
0
Дмитренко Олег
Дмитренко Олег
Ivan Rus, на часы посмотри. рабочий день кончился - пиздуй домой
Ответить
0
0

Наши блоги