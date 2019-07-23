В Раду пройдет дочь продюсера "Лиги смеха": вскрылась скандальная связь с Крымом

В Винницкой области в округе №14 победила кандидат от "Слуги народа" Ирина Борзова – дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.

Согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, Борзова набрала 30,09%, опередив ближайшего конкурента почти на 16%, передает "Украинская Правда".

Кандидатке 36 лет, в официальной биографии на сайте ЦИК она значится физическим лицом - предпринимателем. Имеет бизнес по поставке готовых блюд, предоставления имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений. В прошлом году задекларировала 2,1 млн гривен. Также занимается благотворительной и общественной работой.

Отец Борзовой - Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей. Ведущим шоу был Владимир Зеленский до избрания на пост президента.

Ирина Борзова

Наум Баруля является владельцем нескольких фирм, среди его партнеров значатся бывшие бизнес-партнеры и соратники Зеленского, в частности, Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры.

Также Баруля возглавлял украинский филиал "КВН" и до сих пор числится руководителем двух украинских предприятий ведущего Александра Маслякова.

Наум Баруля pravda.com.ua

Вместе с отцом Борзова владеет ООО "Профиль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается ресторанной деятельностью. После оккупации ее перерегистрировали как русскую. Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тыс. рублей налогов и взносов.

Муж кандидата от "Слуги народа" - Сергей Борзов - возглавляет Государственное управление делами. В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Борзовым квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность семьи.

Согласно декларации Борзова за 2018 год, супруги до сих пор пользуются этим жильем, а также имеют в собственности или пользовании несколько домов, квартир и автомобилей.

В своей предвыборной программе женщина обещает в Верховной Раде заниматься молодежными инициативами, социальным предпринимательством и социальной помощью лицам с инвалидностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным обработки 96,30% протоколов на выборах в парламент, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 43,13%.

На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 13,06%. Третью позицию, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняло ВО "Батьківщина", набрав 8,17% голосов избирателей.

ЦИК должна установить официальные результаты выборов в Верховную Раду не позднее чем на 15-й день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

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