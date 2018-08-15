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МирСпорт

Прекращение ж/д сообщения Украины с Россией: генерал СБУ предложил радикальные меры

10.1тЧитать новость на украинском

В Украине предложили закрыть ж/д сообщение с Россией. Экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк считает, что в этом вопросе нужно действовать решительно и полностью закрыть границу со страной-агрессором.

В эфире ObozTV он также призвал государство ограничить денежные переводы из России. По его мнению, именно так должна действовать Украина в отношении страны, с которой ведет войну.

“Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение - давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война”, - заявил Вовк.

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В вопросе прекращения ж/д сообщения генерал призвал не рассматривать это исключительно с патриотической точки зрения, а задуматься о возможных последствиях для украинских "заробитчан".

“Давайте подумаем о двух миллионах наших граждан, работающих на территории РФ. Это чьи-то дети, родители, сестры, братья. Теперь представим себе, как возвращаться из России домой тем, кто закончил работу, кто едет в отпуск, кто заболел и т.д.? Все-таки авиарейс - недешевая штука”, - уточнил он.

Вовк заверил, что не является противником разрыва всех отношений Украины с РФ, но предложил работать в этом направлении последовательно: создать дорожную карту, просчитать последствия таких действий и продумать способы их предотвращения. Также он указал на то, что решение должно приниматься прямо и однозначно.

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“Или мы продолжаем торговать, общаться с РФ, или полностью закрываем любые отношения со страной-агрессором, страной-оккупантом”, - резюмировал генерал.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что по заявлению экс-замминистра инфраструктуры Украины Александра Кавы, закрытие железнодорожного сообщения с Россией принесет убытки "Укрзалізниці".

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Василий ВовкВладимир Омелян
Место
Украина
Объекты
пограничники Министерство инфраструктурыУкрзалізницяУкраинаРоссияКонфликт
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Ой, ну когда же вы разорвете отношения-то...? А то чёт одни слова только...
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
хитрый, а чего с ж.д. начинать? начните с газовой трубы, перекрой и режьте а потом всё остальное, просто так будет честно.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Сладкие гроши агрессора коварно мешают вести с ним полноценную войну.
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