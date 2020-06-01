Украинский онлайн-магазин крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома, IKEA полностью возобновит работу до 8 июня 2020-го года.

Об этом в комментарии The Page сообщили в "IKEA Украина". Отмечается, что в настоящее время компания решает технические проблемы с сайтом.

"Сейчас осуществить покупки нельзя. В том числе и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает, в течение недели", – сообщили в компании.

Таким образом, онлайн-сайт компании может снова стать доступным уже до 8 июня. Украинцы снова получат возможность делать заказы и получать товары с доставкой на дом.

IKEA возобновит работу сайта

При этом, сейчас на официальном сайте компании до сих пор висит объявление: "Мы приятно удивлены интересом нашими товарами со дня открытия онлайн-магазина. Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ. Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы снова сделать опыт онлайн-покупок от IKEA удобным и доступным для многих людей в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, IKEA 14 мая запустила онлайн-продажи в Украине.

Через сутки после запуска IKEA в Украине официальный сайт "лег" из-за большого наплыва посетителей.

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