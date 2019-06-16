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IKEA в Украине: названы сроки открытия первого магазина

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Мебельный гигант IKEA планирует открыть свой первый магазин в Киеве до конца 2019 года.

Торговая точка будет работать в формате city store. Об этом сообщает Retailers.

Изначально первый магазин в Украине IKEA планировала открыть в ТРЦ Ocean Mall, запуск которого был запланирован на сентябрь 2019 года. Однако в марте этого года в сети заявили, что открытие магазина откладывается из-за задержки строительства объекта.

Новости
Обратного пути нет: что означает появление IKEA в Украине
IKEA

IKEA

KyivPost

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке отметил "положительный сдвиг" в Украине за последние годы. По его словам, именно поэтому компания сейчас решила выйти на украинский рынок.

  • В Украине продукцию IKEA продают с огромными наценками, когда откроется официальное представительство, цены значительно снизятся.

  • Российский филиал компании оскандалился неоднозначным рекламным постом в Facebook, который многие женщины сочли сексистским.

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IKEA
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