IKEA поставила точку в скандале с Украиной

Шведская компания IKEA не нашла доказательств использования для производства своих товаров незаконно заготовленной древесины из Украины.

Об этом ритейлер заявил по завершению независимого аудита в связи с обвинениями Earthsight, передает "Интерфакс-Украина". Отметим, IKEA обвиняли в использовании незаконно срубленной древесины из Украины.

"Результаты расследования третьей стороны при содействии ООО "Легаллис", в рамках которого проводились посещения лесных участков, а также нашего внутреннего расследования командой специалистов по снабжению древесины и вопросам лесного хозяйства не выявили каких-либо признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепочку поставок", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне IKEA обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины, в частности бука.

Британская неправительственная организация Earthsight узнала, что раскладной стул Terje якобы сделан из сырья, которое поставляет лесоохотничье хозяйство с Большого Бычкова на Закарпатье. При проверке оказалось, что лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" вырубки более чем сотню участков с апреля по июнь 2018 года.

Уже 30 июня IKEA начала независимый аудит своей цепи поставок.