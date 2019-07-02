IKEA откроет свой первый магазин в новом ТРЦ: компания поменяла локацию

Шведский ритейлер IKEA подписал договор на открытие первого магазина в Украине площадью около 6 тыс. кв м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, который принадлежит Вагифу Алиеву.

Об этом "НВ Бизнес" рассказали три источника: два директора девелоперских компаний и консультант по недвижимости.

"В помещении, где откроется IKEA, проводятся изменения с учетом требований сети", - сообщил директор девелоперской компании, пожелавший остаться неизвестным. Глава наблюдательного совета компании Мандарин Плаза (курирует проекты Вагифа Алиева) Александр Черницкий пообещал предоставить комментарий позже.

Общая площадь ТРЦ BlockBuster Mall составит около 350 тыс. кв м, из которых около 100 тыс. кв м - развлекательная зона. Первую очередь центра планировали открыть 31 мая, но затем его запуск был перенесен. Новая дата открытия пока не озвучивается.

IKEA

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, строительством которого также занимается Алиев. Но из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, IKEA планировала открыть четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв м каждый.

Ранее сообщалось, что IKEA планирует открыть свой первый магазин в Киеве до конца 2019 года.

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