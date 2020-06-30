IKEA начала масштабное расследование после скандала с украинской древесиной

Шведская компания IKEA начала независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно срубленных деревьев.

Об этом сказано в официальном заявлении компании, обнародованным пресс-службой IKEA. Отмечается, что к обвинениям в компании отнеслись серьезно.

"Мы уже начали расследование на основе нового отчета, опубликованного Earthsight", – говорится в официальном заявлении.

В 2018-2019 годах IKEA провела независимые аудиты на основе исследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в цепи поставок IKEA, подчеркнули в компании.

После публикации нового отчета Earthsight IKEA вновь оперативно пригласила независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине. Кроме того, данные, опубликованные в отчете, будет расследовать организация Assurance Services International (ASI), независимый аудитор некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council/"Лесной попечительский совет"), добавили в IKEA.

"Подчеркиваем, IKEA не использует незаконно заготовленную древесину для производства своих товаров. Глубоко осознавая глобальную проблематику незаконной вырубки лесов, мы усиливаем проверки своих поставщиков на соответствие местному и международному законодательствам, а также внутренним требованиям IKEA. Если получаем информацию о том, что древесина, которая не соответствует этим требованиям, попала или может попасть в цепи поставок компании, принимаем срочные меры", – говорится в заявлении.

В нем добавляется, что IKEA является одним из крупнейших мировых потребителей древесины, поэтому компания стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы внедрять позитивные изменения в этой сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня IKEA обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины, в частности бука. Об этом рассказали в масштабном расследовании британской неправительственной организации Earthsight, которое длилось 18 месяцев. Так, внимание расследователей привлек раскладной стул Terje.