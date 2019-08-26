"Играет на руку России": в действиях Трампа заметили критический для Украины нюанс

Ссорясь с Данией из-за неудачной попытки покупки Гренландии, президент США Дональд Трамп действует в интересах России.

Об этом сказано в материале Die Welt, передает ИноТВ. Как указано, датчане единственные на данный момент, кто препятствует строительству газопровода в обход Украины "Северный поток — 2". Поэтому если они передумают, Вашингтон окажется в проигрышной ситуации, в то время как Москве подобные разногласия между США и Данией пойдут только на пользу.

"Для американских дипломатов это уже достаточная причина, чтобы быть с верными союзниками помягче. Но не для Дональда Трампа. Когда премьер-министр Дании назвала абсурдным его предложение о покупке Гренландии, Трамп отреагировал, как упрямый ребёнок, и отменил запланированный на 2 и 3 сентября визит в страну", – пишет немецкая газета.

Автор отмечает, что благосостояние и безопасность Украины в значительной мере зависят от того, насколько долго датчанам будет удаваться препятствовать строительству "Северного потока — 2". С сентября Москва и Киев должны вести переговоры по поводу нового соглашения о транзите российского газа, а потому устойчивость украинской позиции в существенной мере зависит от того, может ли Россия положиться на альтернативный маршрут в виде нового газопровода.

"Речь идет о миллиардах для украинского государственного бюджета — это деньги, имеющие важное значение для стабильности и прочности российского противника. Это уже в достаточной степени определяет заинтересованность США в том, чтобы как можно активнее затягивать строительство российского газопровода. Тот факт, что американцы хотят сами поставлять в Европу свой сжиженный газ, только усиливает сопротивление проекту "Северный поток — 2", – сообщается в статье.

Отмечается, что до сих пор у США не было рычагов давления, позволяющих им притормозить реализацию проекта. Новое регулирование ЕС, которое должно было замедлить строительство российского газопровода, пока не принесло особых результатов.

"Напротив, чрезвычайно эффективными оказались датчане. Им удалось затянуть строительные работы на месяцы. Когда подрядчики строительства газопровода запросили разрешение на прокладку труб через территориальные воды Дании, местный парламент сразу принял закон, предоставляющий министру иностранных дел право вето. Но министр молчал на протяжении нескольких месяцев, а строительные работы пришлось заморозить в ожидании его вердикта", – поясняет автор статьи.

Трамп играет на руку России kp.ru

До недавнего времени датчане могли быть уверены в том, что США им благодарны. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее приветствовал усилия Копенгагена и выражал надежду на то, что Дания и впредь продолжит "использовать свой суверенный авторитет для отказа "Северному потоку — 2" в запрошенном разрешении на строительство".

Иными словами, Дания с ее 6 млн населения была на хорошем счету у США, поясняет немецкая газета. Однако на прошлой неделе Трамп, недолго думая, изменил ситуацию, упрекнув главу правительства Дании в том, что она "подло" отреагировала на его предложение о покупке Гренландии.

"Если бы Дания склонялась к такой же "инфантильной внешней политике", как Дональд Трамп, она бы сразу принялась мстить и выдала бы России разрешение на строительство "Северного потока — 2". Почему датчане должны продолжать ручаться головой за такого союзника? Тогда "Газпром" оказался бы в споре из-за Гренландии третьей стороной, извлекающей пользу из чужого конфликта", – отмечает издание.

Впрочем, по данным издания, такой вариант развития событий маловероятен. Как поясняет автор статьи, Копенгаген выступает против строительства российского газопровода и по собственным соображениям, а не только по воле американцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" потеряет более $740 млн из-за задержек при строительстве "Северного потока-2". Причина – в позиции Дании, которая блокирует работы в своих территориальных водах.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

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