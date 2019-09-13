"Игра на понижение": что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время

В Украине на валютном рынке в ближайшие дни продолжится серьезная игра "на понижение" как со стороны прямых покупателей доллара, так и со стороны спекулянтов.

"И те, и другие просто попытаются воспользоваться ситуацией на межбанке и превышением предложения над спросом. Причем рост предложения вызван как действиями нерезидентов, так и поведением экспортеров", – сообщает "Минфин".

По словам экспертов, иностранцы активно выкупают украинские гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа. Это обеспечивает приток горячей валюты на межбанк, сбивая котировки.

При этом экспортерам нужна гривня для финансирования текущей деятельности, а ее дефицит на рынке приводит к тому, что реальные продавцы валюты вынуждены уступать по курсу и поддерживать этим нисходящий тренд по доллару на торгах.

В связи с этим аналитики прогнозируют активные попытки спекулятивного понижения курса доллара в пределах коридора 24,75-25,00 гривен.

"Ниже уровня в 24,75 гривен курс не уйдет из-за выкупа валюты регулятором. Если бы НБУ не выкупал сейчас этот излишек, то по нашим оценкам курс доллара устремился бы к новой цели 24,50-24,60 к следующему понедельнику", – резюмировали журналисты.

Аналитики прогнозируют активные попытки спекулятивного понижения курса доллара

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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