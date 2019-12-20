Закрыли 5300 игорных заведений за пару часов: полиция озвучила рекордные результаты облавы по Украине

Сотрудники Национальной полиции Украины, выполняя указание министра внутренних дел Арсена Авакова, в пятницу, 20 декабря, выявили и прекратили деятельность около 5300 игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей. Отмечается, что было изъято 2,3 тысячи компьютерной техники на 50 миллионов гривень (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса", – рассказал начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит.

Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится и ее демонтаж.

"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне Постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведений", – добавил Околит.

"Понимаем, что учреждения, которые ранее были в правовом поле – это касается лотереи – прекратили свою деятельность и закрылись. Это было установлено при объезде наших мобильных групп", – заверили в полиции.

О проведенной работе отчиталась также пресс-служба полиции Киева. Отмечается, что правоохранители обнаружили нарушения в 20 игорных заведениях столицы. При этом незаконные заведения были обнаружены в разных районах столицы.

Всего за сутки в Киеве были изъяты 428 единиц компьютерной техники с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр, 32 игровых автомата и 6 единиц другого игорного оборудования. Также были изъяты игорные столы, фишки и денежные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров на заседании в пятницу, 20 декабря, принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16:00 пятницы, 20 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игорные залы из-за провального голосования в Верховной Раде за легализацию игорного бизнеса.

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