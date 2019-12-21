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21 декабря • обновлено в 19:57
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Зеленский уничтожил игорную мафию? Работают ли однорукие бандиты в городах Украины

6.3т
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В Украине объявили тотальную войну нелегальному игорному бизнесу после провала голосования в Верховной Раде закона о легализации. Президент Владимир Зеленский зол, а премьер-министр Алексей Гончарук и глава МВД Арсен Аваков пообещали полностью зачистить все незаконные точки по стране.

И, судя по всему, их обещания выполнено. OBOZREVATEL лично проверил, закрылись ли незаконные точки с автоматами. Что с этого вышло – читайте в материале.

Конец подпольным одноруким бандитам?

В ходе проверок по состоянию на субботу, 21 декабря, изъято 4,5 тысячи единиц игорного оборудования, стоимость которого превышает 51 млн гривен. Именно о таких цифрах рапортуют в Министерстве внутренних дел. Аналогичные рейды проводит и Служба безопасности Украины.

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"Всего прекращена деятельность 5300 игорных заведений. У правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого – 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. По фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по статье "Занятие игорным бизнесом", – сказано в сообщении.

Журналисты OBOZREVATEL отправились по нескольким точкам игорных заведений в Киеве. Как оказалось, они действительно закрыты. На многих висят таблички где указано, что заведение не работает.

Видео проверки можно посмотреть ниже:

Закрытые игорные точки

Закрытые игорные точки

Закрытые игорные точки

Закрытые игорные точки

Особо предприимчивые владельцы игорных автоматов уже выставляют на OLX предложения о продаже помещений. "Продам лотерейный клуб Космолот, проход 1 млн – 1,5 млн, продажа в связи что я нахожусь в другом городе и контролировать не удобно, показатели очень хорошие", – говорится в объявлении (орфография автора сохранена. – Ред).

Информация о продаже места

Информация о продаже места

Скриншот

Почему проверка началась именно сейчас?

Еще в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал легализацию игорного бизнеса в Украине. После этого в Верховную Раду было подано 10 законопроектов, как от монобольшинства, так и от Кабинета министров и оппозиционных политсил.

Вокруг каждой идеи было достаточно много ажиотажа, в первую очередь через разного рода лоббистов как во фракции "Слуга народа", так и в Офисе президента. OBOZREVATEL детально писал об этом ранее.

Но принять решение по законопроекту у "слуг народа" не получилось. В последние дни работы парламента народные избранники не смогли принять проект закона. Он был отправлен на доработку в комитет и повторное первое чтение.

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Документ предлагал ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагалось установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. Также предусматривалось создание специальных игорных зон для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.

На следующий день после провала инициативы Владимира Зеленского, 20 декабря, Кабинет министров принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине. По словам премьер-министра, члены правительства проголосовали за отмену ряда положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях.

В частности, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей. Глава МВД Арсен Аваков же установил крайний срок работы всех подпольных казино – 16:00, 20 декабря. В результате спецоперации закрыты тысячи точек по всей стране.

Легализация игорного бизнеса в Украине

Легализация игорного бизнеса в Украине

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Эксперты же относятся к идеи полностью побороть незаконные автоматы скептически. Но это может помочь подтолкнуть нардепов проголосовать за легализацию, считает Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Мы все понимаем, что есть проблема и её нужно как-то решать. Если парламент на себя не может взять ответственность – легализовать игорный бизнес, либо запретить его - то вполне логично, что этим должен заняться кто-то другой. Возможно, такой шаг Кабмина подтолкнет депутатов что-то принять по этому поводу.

Я не уверен, что у них получится как-то побороть это. Столько лет они существуют и мы понимаем, что там есть и интерес членов Кабмина в этом всем. Честно говоря, я удивлюсь, если у них получится", - признался в комментарии OBOZREVATEL Паращий.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Арсен Аваков Владимир Зеленский
Место
Украина
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Куни Чан
Куни Чан
Вангую что скоро веся индустрия превратится в "ставки на спорт", в РФ ваши уроженцы на этом хорошо раскрутились
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Ха-ха Зеленский уничтожил, смеяться после слова Лопата. Только что прошол мимо пары мегалохов и космолохов
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Однорукие бaндиты -это инвалиды АТО?
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Xristen Aleks
Xristen Aleks
Tapasenko 0leg, это ты.
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