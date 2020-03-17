У нового министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко нет недвижимости, доходов, активов и корпоративных прав.

Об этом сказано в декларации чиновника, которая была подана после назначения на должность.

Игорь Петрашко Скришот с канала Верховной Рады в YouTube

В ней указано только, что у супруги министра Светланы есть российское гражданство. Проживает Петрашко в ее квартире, площадью 90 квадратных метров.

Также у него двое сыновей – Матвей и Максим.

Декларация Игоря Петрашко public.nazk.gov.ua

Декларация Игоря Петрашко public.nazk.gov.ua

Декларация Игоря Петрашко public.nazk.gov.ua

Декларация Игоря Петрашко public.nazk.gov.ua

Декларация Игоря Петрашко public.nazk.gov.ua

Декларация Игоря Петрашко public.nazk.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 17 марта на внеочередном заседании назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Во время представления кандидата на министра в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Петрашко 20-летний стаж в сфере экономики и менеджмента.

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