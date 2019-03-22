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''Идиоты!'' Пушилин и Ко придумали новую схему распила денег в ''ДНР''

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Главаря "ДНР" Дениса Пушилина уличили в новой схеме хищения денег из бюджета так называемой республики.

Как написал автор телеграм-канала "КараулЪ", в ОРДО пройдет очередной "флэшмобный попил" российских денег.

"О том, что Пушилин - это флэшмобы, конкурсы и распил российских денег, я писал неоднократно. И команда у Пушилина такая же и занята лишь одним: поиск поводов для организации очередного распилочного мероприятия. Медаль Иуды и сгон бюджетников на площадь 31 марта авторства Муратова тому свидетельство", - прояснил он.

По его данным, 30 марта пройдет еще одно мероприятие авторства Пушилина-Муратова.

"Автопробег против (не падайте!) фальсификации украинских выборов. Идиоты! Почему украинский вопрос в повестке "ДНР", кто мне ответит? Ау, дебилы с "МинИнфо", спросите там у Никитиной! Подготовили наклейки со спинерами на автомобили. Оформили распил денег, короче. Создали картинку. Но самое смешное не это, а то, что некоторые дончане, видя автомобиль с такой наклейкой, думают, что это протест против выборов Пушилина. Его то уж никто не выбирал", - заключил автор телеграм-канала.

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''Идиоты!'' Пушилин и Ко придумали новую схему распила денег в ''ДНР''

oddr

''Идиоты!'' Пушилин и Ко придумали новую схему распила денег в ''ДНР''

oddr

''Идиоты!'' Пушилин и Ко придумали новую схему распила денег в ''ДНР''

oddr

''Идиоты!'' Пушилин и Ко придумали новую схему распила денег в ''ДНР''

oddr

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Донецкой области назрел хлебный кризис. Причиной этого стали действия главаря "ДНР" Пушилина и его подельников.

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Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ДНР
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