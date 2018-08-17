"Идет война": украинцы поддержали прекращение транспортного сообщения с Россией

Украинцы поддержали предложение правительства о запрете транспортного сообщения с Российской Федерацией.

Вариант "В стране – война, это нужно было сделать еще четыре года назад" выбрали 46% респондентов, свидетельствует опрос OBOZREVATEL.

Еще 13% выступили за прекращение транспортного сообщения с Россией, поскольку это позволит обезопасить страну.

В то же время 30% опрошенных считают, что подобный запрет лишь навредит украинцам.

Кроме того, 9% респондентов заявили, что даже в случае прекращения транспортного сообщения с РФ люди все равно найдут способы обойти ограничения.

Участие в соответствующем опросе приняли свыше 16 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения, из-за ее деятельности в Азовском море и на оккупированных территориях.

При этом в РФ уже резко отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения.

Позже министр по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука объяснил, кто выиграет от отмены ж/д сообщения с Россией.

В Верховной Раде также оценили предложение, указав, что отмена не нанесет финансового ущерба Украине.