"Идет полным ходом": Гройсман рассказал о прорыве с ремонтом дорог в Украине

В Украине уже выполнены или находятся на завершающей стадии более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на 2018 год.

Строительство идет полным ходом при благоприятной рыночной конъюнктуре, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

"В разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задания: темпы надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально. Мы делаем проверки, будут аудиты по завершению объектов", – добавил Гройсман.

По его словам, осенью Кабинет министров ожидает полную оценку ситуации в отрасли по всем областям.

"Дальше – в сентябре – будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет. Всем дам оценку, кто, имея ресурсы, не смог организовать работу", – подчеркнул Гройсман.

С поставленным заданием справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%. В Черновицкой и Сумской области ситуация наихудшая.

Напомним, что в 2018 году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.