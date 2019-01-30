''Идет ко дну'': Донецку предрекли крах из-за ''русского мира''

В Донецке за все время оккупации террористы "ДНР" разрушили инфраструктуру, промышленность и привели к загниванию экономики города.

Такое мнение высказал блогер Денис Казанский на своем телеграм-канале. "Продолжаю наблюдать за тем, как идет ко дну мой родной и некогда успешный город, где уровень жизни был одним из самых высоких в Украине, а вместе с ним и весь регион", - написал он.

Блогер напомнил, что с начала года на оккупированных территориях постоянно происходят ЧП на заводах, где из-за старости проваливаются крыши и рушатся цеха. Он припомнил два смертельных случая только за последнее время.

"Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха "Дебальцевского завода металлургического машиностроения" (говорят, там сейчас фасуют паленые сигареты). А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий. В украинские времена при всех тогдашних проблемах такого не было, чтобы все рушилось в таких масштабах. Очевидно, совсем перестали ухаживать за зданиями и поддерживать инфраструктуру. Совсем перестали чистить снег (экономят деньги), и в результате - уже несколько смертей", - прояснил Казанский.

Facebook Дениса Казанского

Facebook Дениса Казанского

Facebook Дениса Казанского

Facebook Дениса Казанского

Он также отметил, что в Донецке просто катастрофа с транспортом, поскольку очень не хватает водителей. При этом зарплату им предлагают нищенскую.

"Не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов в Донецке. И понятно почему не хватает. На сайте электротранса можно посмотреть уровень зарплат. Водителям платят сегодня 8-9 тыс. рублей. Это около 3,8 - 4,4 тыс грн. Действительно, катастрофа. Для сравнения, в Краматорске сегодня зарплата водителей троллейбусов от 7,5 до 11 тысяч грн. В Краматорске, который раньше был в области на третьих ролях, сегодня уровень зарплат в два раза выше, чем в Донецке! Кто мог представить себе такое раньше?" - заключил Казанский.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как живет Донецк в оккупации.

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