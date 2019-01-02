На работе, в банках и на выборах: украинцы с ID-картами столкнулись с проблемами

У украинцев, которые получили ID-карты, часто возникают проблемы. Им отказывают в банках, при приеме на работу и в налоговых. Также есть трудности даже на избирательных участках.

В Госмиграционной службе уверяют – затруднений быть не должно. Но на практике граждане не всегда могут получить услугу именно из-за нового документа. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Проблемы избирателей

В Центральной избирательной комиссии уже заявили, что из-за новых пластиковых паспортов во время выборов в ОТГ возникали проблемы. Сейчас в ЦИК анализируют информацию. Неофициально нам пояснили, что вопросы связаны с местом так называемой прописки.

ID-карты Лига.нет

"Человек приходит с пластиковым паспортом, его идентифицируют, однако надо же посмотреть, где он зарегистрирован. А этой информации там нет. Могут же быть и двойники, люди с одинаковыми именами, фамилиями и отчествами. В комиссиях нет считывающих устройств, чтобы снять данные с чипа паспорта", – сообщили OBOZREVATEL в комиссии.

Закупить устройства для считывания к президентским выборам, которые запланированы на конец марта, вряд ли успеют – нет денег, да и проведение тендеров может растянуться на полгода.

Поэтому в ЦИК советуют гражданам, у которых пластиковые документы, заранее запастись выпиской из реестра о месте прописки и захватить его с собой на избирательный участок.

А вот спикер Госпогранслужбы Сергей Гунько уверен, что избирателям никаких дополнительных справок не нужно.

"ID-карточка – это полноценный документ, никаких выписок к нему не нужно. Дело в том, что в избирательных комиссиях есть списки избирателей, где указана так называемая прописка. Эти списки составляют местные органы власти, они вносят все данные в реестр избирателей. Этого вполне достаточно. Член комиссии должен только установить личность – фамилию, имя и отчество избирателя", – заявил OBOZREVATEL Гунько.

С кредитами и залогами – проблемы

Не исчезли проблемы с пластиковыми документами и в банках. Хотя НБУ дал разъяснения, украинцы все равно продолжают жаловаться на сотрудников финучреждений.

"У меня банкомат проглотил кредитную карточку. Я отстояла очередь, чтобы ее восстановить, а мне говорят, что ID-паспорта им не достаточно. Пришлось идти и брать выписку о регистрации", – рассказала OBOZREVATEL жительница Харьковской области Анна Корниенко.

Корреспондент

Управляющий директор банка "Кредит Оптима" Игорь Львов подтверждает, что с пластиковыми документами часто возникают проблемы.

"Если валюту менять, то одно. А вот кредит брать или залог оформлять... Требуется более широкий список документов, в том числе и документ о месте регистрации. В банках не везде есть считывающие устройства, это дополнительные затраты и не все хотят их покупать. Конечно, люди возмущаются", – отметил в беседе с нами Львов.

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По словам банкира, на самой ID-карточке есть цифры, которые указывают на то, где живет человек. "Вот по ним и приходится разыскивать клиента, если он задолжал денег", – говорит Львов.

А вот спикер Госмиграционной службы Сергей Гунько указывает, что банкирам давно разъяснили, как поступать с пластиковыми документами. "Четко сказано, что никаких справок о прописке не нужно. О своем месте регистрации человек пишет в опроснике банка и ставит там свою подпись. Этого достаточно", – уверяет Гунько.

Также он подчеркивает, если у банков есть приборы для оплаты услуг телефоном, то, сменив программу, их можно использовать для считывания данных с чипа.

На работу без бумажки не примут?

Возникают проблемы и при устройстве на работу. Как правило, в отделах кадров компаний нет считывающих устройств, поэтому претендентам приходится приносить выписки из реестров.

"Мне пришлось нести выписку о месте регистрации при устройстве на работу. Считывающих устройств у них нет, а то, что я сама напишу адрес, их не устраивает. Еще в налоговую все время приходится таскать с собой этот лист формата А4, он уже весь затерся. Смысл в этом пластиковом паспорте!" –возмущается в беседе с нами Наталья Корзун из Киевской области.

Не довольны и сами кадровики. "Раньше снял копию с бумажного паспорта и все. Теперь приходится людей гонять за этими выписками. Может и хорошо, что так придумали, но мне, кажется, не додумали эту идею. Если бы у нас был доступ к подобным реестрам, мы бы просто проверили место жительства человека и все", – пояснил OBOZREVATEL сотрудник отдела кадров одной из торговых компаний.

Также выписки о регистрации требуются и при поступлении в вузы, когда абитуриенты уже приносят свои документы на 1 курс. "Мне пришлось ехать в свою область, потому что я не знал, что такая выписка нужна. Потом снова возвращаться в Киев", – сказал нам первокурсник КНУ Андрей.

В Госмиграционной службе уверены – считывание чипов с пластикового паспорта необходимо в двух случаях. Первый, это когда вы пересекаете границу или силовикам нужно установить ваши данные. Второй – при предоставлении каких-то услуг в сервисных центрах. "Больше нигде данные о прописке не нужны", – подытожил спикер Гунько.