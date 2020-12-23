Ibox Bank стал принципальным членом Visa

Ibox Bank получил статус принципального члена (principal member) международной платежной системы Visa.

Об этом сообщила пресс-служба банка, назвав это одним из ключевых этапов развития своего интернет-эквайринга.

"2020 год стал для нас прорывным: принципальное членство в двух главных международных платежных системах позволит максимально эффективно развивать наш коммерческий интернет-эквайринг", – заявила и.о. главы правления Ibox Bank Светлана Голяк.

Статус принципального члена в крупнейших международных платежных системах – это, прежде всего, подтверждение статуса банка как важного участника транзакционного бизнеса в своей стране. Это расширяет возможности по работе с расчетами и дает доступ к новым возможностям платежных систем, в первую очередь – интернет-эквайринга.

Клиенты-юрлица Ibox Bank смогут получить доступ к новым продуктам, технологиям и экспертизе Visa, что дает банку возможность расширить спектр обслуживания ключевых клиентов.

Клиенты-физлица получат доступ ко всем возможностям карточных продуктов Visa в оффлайне и особенно в онлайне. Весь 2020 год это было одной из приоритетных целей для Ibox Bank.

"IBOX Bank давно и продуктивно сотрудничает с Visa в карточном бизнесе. Теперь же мы выведем сотрудничество на новый уровень и надеемся реализовать немало интересных проектов в сфере e-commerce", – рассказал директор департамента розничных продуктов Ibox Bank Максим Зинин.

Напомним, в мае 2020 года Ibox Bank стал принципальным членом Mastercard, за что получил награду Milestone Achievement на Mastercard Day 2020. Это позволило банку запустить интернет-эквайринг для бизнеса в ноябре этого года. Достижения стали результатом ребрендинга и новой стратегии развития банка, за которые 28 октября международный финансовый клуб "Банкиръ" признал АО "Айбокс Банк" лучшим транзакционным банком 2020 года.