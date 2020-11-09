Hyperloop впервые в истории совершил поездку с людьми. Видео
Virgin Hyperloop впервые совершил пассажирскую поездку в системе сверхбыстрой транспортировки вакуумными трубами.
Руководители Virgin Hyperloop достигли скорости 172 км в час на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом пишет Reuters.
"Я имел истинное удовольствие увидеть историю, созданную на моих глазах", – заявил председатель Virgin Hyperloop, председатель группы и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.
Перед тем как провести тестирование с людьми система прошла более 400 тестов без пассажиров.
Hyperloop использует систему магнитной левитации, позволяющий проводить перевозки практически беззвучно. В компании намерены сделать максимальную скорость перемещения выше 900 км в час.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Технология вакуумных поездов Hyperloop ("Гиперпетля") была предложена Илоном Маском, основателем Tesla и Space X.
Hyperloop – это аэродинамическая труба (тоннель), внутри которой перемещается пассажирская капсула (тот самый поезд). На испытаниях капсула развивала скорость 450-460 км/ч. Первый скоростной подземный тоннель был открыт под Лос-Анджелесом в США.
Министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 гг Владимир Омелян был одним из инициаторов внедрения технологии Hyperloop в Украине. В июне 2018 года его ведомство и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве.
В команде президента Украины Владимира Зеленского назвали идею Hyperloop "очевидным вздором". Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта, заявив, что "проще изобрести телепортацию".