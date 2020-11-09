Hyperloop впервые в истории совершил поездку с людьми. Видео

Virgin Hyperloop впервые совершил пассажирскую поездку в системе сверхбыстрой транспортировки вакуумными трубами.

Руководители Virgin Hyperloop достигли скорости 172 км в час на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом пишет Reuters.

"Я имел истинное удовольствие увидеть историю, созданную на моих глазах", – заявил председатель Virgin Hyperloop, председатель группы и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

Перед тем как провести тестирование с людьми система прошла более 400 тестов без пассажиров.

Hyperloop использует систему магнитной левитации, позволяющий проводить перевозки практически беззвучно. В компании намерены сделать максимальную скорость перемещения выше 900 км в час.

Как сообщал OBOZREVATEL: