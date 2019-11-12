Хватит только до марта: в Крыму забили тревогу из-за проблем с водой

Вице-премьер правительства Российской Федерации Андрей Рюмшин заявил, что запасов питьевой воды для нужд населения оккупированного Крыма хватит лишь до марта 2020 года.

"Мы сегодня имеем запасы до марта. Но у нас осадки пойдут в ноябре-декабре, плюс снежные январь и февраль", – сообщил Рюмшин, передают "Крым.Реалии".

Однако, по его словам, введение ограничений в подаче воды для населения не планируется.

Запасов питьевой воды для нужд населения оккупированного Крыма хватит лишь до марта 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!