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12 ноября • обновлено в 14:58
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Хватит только до марта: в Крыму забили тревогу из-за проблем с водой

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Вице-премьер правительства Российской Федерации Андрей Рюмшин заявил, что запасов питьевой воды для нужд населения оккупированного Крыма хватит лишь до марта 2020 года.

"Мы сегодня имеем запасы до марта. Но у нас осадки пойдут в ноябре-декабре, плюс снежные январь и февраль", – сообщил Рюмшин, передают "Крым.Реалии".

Однако, по его словам, введение ограничений в подаче воды для населения не планируется.

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Запасов питьевой воды для нужд населения оккупированного Крыма хватит лишь до марта 2020 года

Запасов питьевой воды для нужд населения оккупированного Крыма хватит лишь до марта 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крым без воды Крымский канал
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