"Хватит терпеть!" В Европе призвали нанести удар по союзнику Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после неудавшейся попытки переворота в 2016 году не только приказал арестовать десятки тысяч своих противников, но и ограничил в стране чуть ли не все свободы, которые лежат в основе каждого демократического государства.

"Хватит терпеть Эрдогана… В Турции царит произвол, а правосудие в стране словно собачонка выполняет любые команды из президентского дворца. Непрекращающиеся зачистки и вовсе выходят за все мыслимые рамки", – пишет журналист Die Presse Кристиан Ульч, передает RT.

По его словам, несмотря на это Брюссель продолжает предоставлять Анкаре финансовую помощь для стран, которые претендуют на вступление в Европейский Союз.

"Это просто абсурд какой-то. Стране, которая элементарно вытирает ноги об Копенгагенские критерии, нечего делать даже в приемной Евросоюза. И тем не менее Европа продолжает платить – и при этом накидывает миллиарды сверху по договору о беженцах", – добавил Ульч.

Журналист подчеркнул, что Соединенные Штаты и Европа должны ударить по ахиллесовой пяте Эрдогана и перекрыть Турции финансовый кран.

Эрдоган ограничил в стране свободы, которые лежат в основе каждого демократического государства

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Отмечается, что Вашингтон планирует дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".

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