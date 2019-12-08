"Хватит плясать под Москву!" Беларусь восстала против Путина: в сеть попало яркое видео

"Антироссийские" протесты в столице Беларуси Минске попали на видео. Самый продолжительный протест против интеграции с Москвой состоялся в субботу, 7 декабря.
Видео опубликовано на YouTube-канале "Радио Свобода". Отмечается, что несколько сотен человек вышли на улицы Минска, чтобы протестовать против интеграции с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
7 декабря, в Сочи встречались руководители Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, чтобы обсудить "углубление интеграции".
Как известно, протестующие с самого утра выстроились на центральной площади города в живую цепь, а позже они двинулись к дому профсоюзов.
"Антироссийский" митинг в Минске
скриншот
Организаторы акции напомнили, как Беларусь боролась за независимость. Они выкрикивали гасла и подчеркивали, что будут бороться и "стоять на смерть" за свою страну.
"Антироссийский" митинг в Минске
скриншот
"Живе Беларусь!", "Мы за незалежность!", "Нет интеграции! Слава нации!" – скандировали люди.
"Антироссийский" митинг в Минске
скриншот
В воскресенье, 8 декабря, граждан также призвали выйти на митинг. При этом правоохранители пригрозили, что разрешения на акцию у организаторов нет, поэтому у ее участников "могут быть проблемы".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Ожидали, что уже к 8 декабря Путин и Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
В субботу, 7 декабря, граждане Беларуси вышли на акцию протеста против интеграции с Россией.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!