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8 декабря • обновлено в 08:35
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"Хватит плясать под Москву!" Беларусь восстала против Путина: в сеть попало яркое видео

1.3т
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"Антироссийские" протесты в столице Беларуси Минске попали на видео. Самый продолжительный протест против интеграции с Москвой состоялся в субботу, 7 декабря.

Видео опубликовано на YouTube-канале "Радио Свобода". Отмечается, что несколько сотен человек вышли на улицы Минска, чтобы протестовать против интеграции с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

7 декабря, в Сочи встречались руководители Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, чтобы обсудить "углубление интеграции".

Как известно, протестующие с самого утра выстроились на центральной площади города в живую цепь, а позже они двинулись к дому профсоюзов.

"Антироссийский" митинг в Минске

"Антироссийский" митинг в Минске

скриншот

Организаторы акции напомнили, как Беларусь боролась за независимость. Они выкрикивали гасла и подчеркивали, что будут бороться и "стоять на смерть" за свою страну.

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"Антироссийский" митинг в Минске

"Антироссийский" митинг в Минске

скриншот

"Живе Беларусь!", "Мы за незалежность!", "Нет интеграции! Слава нации!" – скандировали люди.

"Антироссийский" митинг в Минске

"Антироссийский" митинг в Минске

скриншот

В воскресенье, 8 декабря, граждан также призвали выйти на митинг. При этом правоохранители пригрозили, что разрешения на акцию у организаторов нет, поэтому у ее участников "могут быть проблемы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Беларусь Минск
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацы - наФуй! (с)
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Дайте мне СМИ и я из людей сделаю украинцев.(с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Гусенцова Галина, животное, сдохни
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