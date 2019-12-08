"Хватит плясать под Москву!" Беларусь восстала против Путина: в сеть попало яркое видео

"Антироссийские" протесты в столице Беларуси Минске попали на видео. Самый продолжительный протест против интеграции с Москвой состоялся в субботу, 7 декабря.

Видео опубликовано на YouTube-канале "Радио Свобода". Отмечается, что несколько сотен человек вышли на улицы Минска, чтобы протестовать против интеграции с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

7 декабря, в Сочи встречались руководители Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, чтобы обсудить "углубление интеграции".

Как известно, протестующие с самого утра выстроились на центральной площади города в живую цепь, а позже они двинулись к дому профсоюзов.

"Антироссийский" митинг в Минске скриншот

Организаторы акции напомнили, как Беларусь боролась за независимость. Они выкрикивали гасла и подчеркивали, что будут бороться и "стоять на смерть" за свою страну.

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"Антироссийский" митинг в Минске скриншот

"Живе Беларусь!", "Мы за незалежность!", "Нет интеграции! Слава нации!" – скандировали люди.

"Антироссийский" митинг в Минске скриншот

В воскресенье, 8 декабря, граждан также призвали выйти на митинг. При этом правоохранители пригрозили, что разрешения на акцию у организаторов нет, поэтому у ее участников "могут быть проблемы".

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