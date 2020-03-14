Хватит на шесть лет: в России сказали, как переживут падение цен на нефть

Правительство России не собирается сокращать запланированные расходы бюджета из-за падения цен на нефть.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
"Даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет при действующих наших обязательствах", — оценил он возможности российского бюджета справиться с падением цен на энергоносители.
В России не боятся дешевой цены на нефть
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день(или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
11 марта стало известно, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки.
12 марта Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к Саудовской Аравии в нефтяной "войне" против России.
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