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14 марта • обновлено в 13:51
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Хватит на шесть лет: в России сказали, как переживут падение цен на нефть

1.8т
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Правительство России не собирается сокращать запланированные расходы бюджета из-за падения цен на нефть.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет при действующих наших обязательствах", — оценил он возможности российского бюджета справиться с падением цен на энергоносители.

В России не боятся дешевой цены на нефть

В России не боятся дешевой цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Антон Силуанов
Место
Россия
Тег
нефть
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a alexeyon
a alexeyon
согласно последним исследованиям, если питаться ягелем , можно 6 лет прожить
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2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
a alexeyon, Тебе виднее...
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
a alexeyon, давно уже ягель жрёшь?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это облом для рагулей)))
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