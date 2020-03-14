Хватит на шесть лет: в России сказали, как переживут падение цен на нефть

Правительство России не собирается сокращать запланированные расходы бюджета из-за падения цен на нефть.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет при действующих наших обязательствах", — оценил он возможности российского бюджета справиться с падением цен на энергоносители.

В России не боятся дешевой цены на нефть

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