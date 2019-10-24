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24 октября • обновлено в 09:19
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"Хватит издеваться!" Сивохо заступился за жителей ОРДЛО и призвал вернуть пенсии

2.2т Читать материал на украинском

Новый советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за возобновление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.

О ближайших планах Сивохо рассказал на своей странице в Facebook. Первые итоги он подвел после выездного заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Прежде всего – это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", – написал он.

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Сивохо жестко заступился за жителей ОРДЛО

Сивохо жестко заступился за жителей ОРДЛО

ФБ Сергей Сивохо

Среди прочих проблем дискриминацию и "откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине".

"Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года", – заявил Сивохо.

Он также добавил, что Украине необходимо создавать комфортные условия для граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя планы нынешнего Кабмина возобновить пенсионные выплаты в ОРДЛО, заявил, что это может привести к вечному конфликту.

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Темы
Война на Донбассе Повышение зарплат и пенсий
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
пенсии
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Комментарии
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Соснова Лариса
Соснова Лариса
Пи*ораст
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Serov Oleg
Serov Oleg
Соснова Лариса, что,алкоголичка,плющит с утра..иди похмелись,лахудра страшная..
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Где справка от СБУ, что Сивоха не является вражеским агентом или полезным идиотом или просто отрабатывает кремлевскую риторику??? Все ж ходы обозримы, какого он за "подкормить вату" топит?
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Serov Oleg
Serov Oleg
Правда-матка Дмитро, свинья,ты на чем такое рыло отъело?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Интересно,это пугало сам будет пенсии по квартирам разносить?
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