МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Хуже Непала и Камеруна: Украина заняла одну из последних позиций по уровню богатства

9.4тЧитать материал на украинском

Украина заняла 123-е место в мире из 140 стран по уровню личного богатства граждан, показатель которого по состоянию на середину 2018 года составлял $1563 на одного взрослого жителя.

Ближайшие соседи впереди – Непал ($2054), Камерун ($2282), Кения ($2306) Бангладеш ($2332), Лесото ($2640), свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, сообщает "Укринформ".

В то же время Украина догнала Беларусь ($1563) и опередила Таджикистан ($1364), Замбию ($1197), Сирию ($1190), Мали ($1094).

Новости
Украина поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности

На первом месте находится Швейцария с более $530 тыс. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия – $411 тыс. и США – $404 тыс. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Худшие позиции в списке из 140 стран у Конго ($331), Эфиопии ($167) и Малави ($141).

По уровню богатства в целом Украина заняла 80 место в мире с совокупным богатством в $55 млрд. Ближайшие соседи впереди в списке – Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади – Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

На первом месте – США с $98,2 трлн, за которыми следует Китай с $51,9 трлн и Япония с $23,9 трлн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что размер реальных зарплат в Беларуси по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в Украине и России.

Читайте все новости по теме "Украина в рейтингах" на OBOZREVATEL.

Тема
Украина в рейтингах
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
21
Смешно
3
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Украина "догнала" Беларусь по уровню личного богатства? Ой не пиздите!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
За це стрыбав майдан и сгинула небесна сотня
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Сталин Шароварный передоз
Сталин Шароварный передоз
Хохложопые нищеброды😂😂😂😂👍 мУйдан работает 😂😂😂 слава уСраине!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1

Наши блоги