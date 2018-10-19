Хуже Непала и Камеруна: Украина заняла одну из последних позиций по уровню богатства

Украина заняла 123-е место в мире из 140 стран по уровню личного богатства граждан, показатель которого по состоянию на середину 2018 года составлял $1563 на одного взрослого жителя.

Ближайшие соседи впереди – Непал ($2054), Камерун ($2282), Кения ($2306) Бангладеш ($2332), Лесото ($2640), свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, сообщает "Укринформ".

В то же время Украина догнала Беларусь ($1563) и опередила Таджикистан ($1364), Замбию ($1197), Сирию ($1190), Мали ($1094).

Новости Украина поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности

На первом месте находится Швейцария с более $530 тыс. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия – $411 тыс. и США – $404 тыс. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Худшие позиции в списке из 140 стран у Конго ($331), Эфиопии ($167) и Малави ($141).

По уровню богатства в целом Украина заняла 80 место в мире с совокупным богатством в $55 млрд. Ближайшие соседи впереди в списке – Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади – Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

На первом месте – США с $98,2 трлн, за которыми следует Китай с $51,9 трлн и Япония с $23,9 трлн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что размер реальных зарплат в Беларуси по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в Украине и России.