"Хуже МММ": Гонтарева назвала ПриватБанк финансовой пирамидой

Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что до национализации ПриватБанк был финансовой пирамидой.

В интервью каналу "Прямой" она сказала, что считает "театром абсурда" заявление бизнесмена Игоря Коломойского о намерении получить $2 млрд компенсации за национализацию финучреждения.

"Банк был пустой пирамидой, хуже "МММ". Там не то что капитала, а там активов не было. На сегодняшний день 217 млрд грн невозвращенных кредитов, выданных связанным с акционерами лицам. Уже меня нет два с половиной года (в должности председателя НБУ. - Ред.), банк в государственных руках уже почти три года. Не выплачено ни копейки по этим кредитам, ни одной. То есть мы постоянно говорим, что государство внесло 155 млрд грн, а на самом деле бывшие владельцы должны ПриватБанку 217 млрд грн", – отметила она.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, о каких $2 млрд компенсации говорит Коломойский: "Мы говорим о дыре. Из дыры деньги выйти не могут. Вот есть дыра, а есть деньги. Я даже не знаю, о каких 2 млрд долл. ... Это нонсенс и очередной театр абсурда, который я даже не хочу обсуждать".

Гонтарева и Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к ряду компаний, предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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