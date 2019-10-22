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22 октября • обновлено в 11:30
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"Хуже МММ": Гонтарева назвала ПриватБанк финансовой пирамидой

2.3т Читать материал на украинском

Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что до национализации ПриватБанк был финансовой пирамидой.

В интервью каналу "Прямой" она сказала, что считает "театром абсурда" заявление бизнесмена Игоря Коломойского о намерении получить $2 млрд компенсации за национализацию финучреждения.

"Банк был пустой пирамидой, хуже "МММ". Там не то что капитала, а там активов не было. На сегодняшний день 217 млрд грн невозвращенных кредитов, выданных связанным с акционерами лицам. Уже меня нет два с половиной года (в должности председателя НБУ. - Ред.), банк в государственных руках уже почти три года. Не выплачено ни копейки по этим кредитам, ни одной. То есть мы постоянно говорим, что государство внесло 155 млрд грн, а на самом деле бывшие владельцы должны ПриватБанку 217 млрд грн", – отметила она.

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Гонтарева подчеркнула, что не знает, о каких $2 млрд компенсации говорит Коломойский: "Мы говорим о дыре. Из дыры деньги выйти не могут. Вот есть дыра, а есть деньги. Я даже не знаю, о каких 2 млрд долл. ... Это нонсенс и очередной театр абсурда, который я даже не хочу обсуждать".

Гонтарева и Коломойский

Гонтарева и Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен.

  • Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

  • ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к ряду компаний, предположительно принадлежащим им.

  • В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Игорь Коломойский Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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Cachko Elena
Cachko Elena
если такой плохой был банк,пирамида,то почему у него 30 миллион. клиентов и он 20 лет работает без проблем ? пирамида может продержаться максимум 2-3 года, гонтарева знает об этом ? Когда был банкопад, она закрывала по 2-3 банка в день, все бизнесмены,банкиры молчали.Никто не объединился , не выступил с заявлением.Почему ?
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Cachko Elena
Cachko Elena
если такой плохой был банк,пирамида,то почему у него 30 миллион.клиентов и он работает уже 20 лет без проблем ? А ? Пирамида максимум может продержаться 2-3 года. А вообще вся наша жизнь-это пирамида. Государство-это самая большая пирамида.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Скажу честно , Яне люблю ни ПриватБанк ни гонтареву ,они оба обворовывали украинцев
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