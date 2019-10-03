"Хуже, чем обещал Путин": в России забили тревогу из-за стагнации и упадка

Экономика Российской Федерации находится в состоянии стагнации.

"Российская экономика растет, но медленно", – сообщил экс-главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, доктор экономических наук Сергей Гуриев в интервью YouTube-каналу “вДудь”.

"Ее рост гораздо медленнее, чем должен был бы быть. Когда я работал в ЕБРР, наш прогноз всегда был на уровне 1,5−2% в год – это ниже, чем обещал Путин в 2012 году и ниже, чем обещал Путин в 2018 году", – добавил он.

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При этом Гуриев подчеркнул, что экономика растет, но не для всех.

"Растет в среднем и в целом, но количество бедных растет, а доходы населения падают. Есть люди, у которых доходы растут, а в среднем у россиян – доходы падают. Просто у тех, у кого растут, доходы растут чуть выше, чем у тех, у кого падают. ВВП России растет, но реальные доходы российских домохозяйств на 10% ниже, чем в 2014 году. Бедность выросла. Есть еще различие между Москвой и регионами", – резюмировал экономист.

Экономика Российской Федерации находится в состоянии стагнации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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