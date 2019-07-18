"Худший день для рубля": в России забили тревогу из-за грядущего скачка доллара

В России следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля.

На это способны повлиять события, от которых зависит дальнейшая динамика валюты, сообщил эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в комментарии "Российской газете".

В частности, в этот день состоится заседание по монетарной политике Центробанка РФ, после которого регулятор может начать закупку валюты для Министерства финансов.

"После заседания по монетарной политике Банка России 26 июля инвесторов может постичь разочарование. Так что последняя пятница июля, скорее всего, будет самым плохим днем на неделе для рубля, который развернется в обратную сторону", – резюмировал Рожанковский.

В России следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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