Худшие показатели с 2008 года: американский индекс Dow Jones рекордно упал

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones упал 5 февраля более, чем на тысячу пунктов во время официальных торгов.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что падение остановилось на отметке ниже 24,345 тысяч пунктов, однако позже ситуация немного улучшилась. По версии агентства, это самый большой обвал в течение дня, начиная с сентября 2008 года, когда был глобальный финансовый кризис.

Кроме Dow Jones снизился индекс - Standard & Poor's 500. Он упал на 74 пункта или на 2,7%, до 2686 пунктов. По версии Reuters, это самое большое падение индекса S&P с августа 2011 года.

Индекс Dow Jones является самым старым из существующих американских рыночных индексов. Его создали для отслеживания развития промышленной составляющей фондовых рынков США.

