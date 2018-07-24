"Худшее еще впереди": России предрекли новый масштабный кризис

Уже в августе российский и мировой фондовый рынок ожидает масштабный кризис.

Как пояснил эксперт "Финам" Василий Олейник, все будет зависеть от геополитики, передает Lenta.ru.

"Рынок по-прежнему остается чисто новостной, и все будет зависеть от геополитики, поэтому прогнозировать что-либо сейчас крайне сложно. Пока лишь можно сказать с уверенностью одно — худшее еще впереди и острая фаза начнется в августе", — пояснил он.

Текущую ситуацию на мировых рынках Олейник называет "крайне опасной", в качестве аргумента он приводит воинственную риторику президента США Дональда Трампа, который еще в пятницу, 20 июля, выразил готовность обложить китайский импорт на сумму в $500 млрд заградительными пошлинами.

Еще один негативный фактор, который отразится на мировой торговле, по словам Олейника, также связан с США и Китаем — это готовность Вашингтона обложить 10% пошлиной китайские товары объемом в $75 млрд вдобавок к уже имеющимся ограничениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп ранее выдвинул китайским властям ультиматум и пригрозил обложить пошлинами практически весь импорт товаров из Китая в США, если Пекин не поменяет свою торговую политику.