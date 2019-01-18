''Худшая ситуация за все время'': в России забили тревогу из-за отсутствия денег у россиян

В России четвертый квартал 2018 года показал снижение платежеспособного спроса на продукцию компаний розничной торговли, несмотря на предновогодний период и "черную пятницу" со скидками.

Доля ритейлеров, назвавших "недостаточный спрос" в качестве главной проблемы, выросла до 55% с 52%, сообщает Finanz.ru со ссылкой на опрос Высшей школы экономики.

Лишь 17% компаний смогли нарастить продажи, а 28% – сообщили об их сокращении. По этому показателю рынок приблизился к худшим значениям начала 2017 года – 15% против 30%.

Реагируя на кризис доходов, ритейлеры вынуждены "резать" линейку доступных товаров со скоростью, которая не фиксировалась ни разу с начала 2000-х, и увольнять персонал.

"Внутренняя торговля имеет "потолок" спроса, выраженный платежеспособностью населения, но сегодняшний уровень реальных доходов на 10% ниже значений 2014 года", – заявил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, ритейлеры не предвидят улучшений с доходами населения в 2019 году, а их ожидания по деловому климату в отрасли – близки к худшим за все время статистики.

"Впервые за всю историю конъюнктурных наблюдений показатели ожиданий спроса, объема продаж, товарооборота, численности, ассортимента и т.д. сконцентрировались в минимальных ретроспективных диапазонах", – резюмировал Остапкович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.