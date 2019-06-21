"Худшая ситуация – в Ялте": раскрыта цена аннексии Крыма для России

Россия в результате введенных против нее санкций за аннексию Крыма потеряла уже около 150 миллиардов долларов.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что ограничения не только тормозят развитие полуострова, но и больно бьют по всей России.

"Так, по оценкам издания Bloomberg, общая цена, которую Кремль заплатил за аннексию – $150 млрд. Они сравнили прогнозные показатели роста ВВП России до аннексии и по состоянию на 2019-й. Оказалось, что решение президента РФ Владимира Путина стоило его стране около 10% ВВП. Под санкциями оказались более 700 компаний и физлиц. А из бюджета РФ ежегодно на покрытие дефицита и "развитие региона" приходится выделять 140-150 млрд руб. ($2,2-2,38 млрд)", - сказано в материале.

Что Россия потеряла из-за Крыма;

около $150 млрд за все время после аннексии;

700 российских компаний и физлиц попали под санкции;

ежегодно на Крым из общего бюджета РФ приходится выделять около 140-150 млрд руб.

Как указано, от санкций страдают также жители полуострова. По данным их статистики, половина всех предприятий работает в убыток.

"Причем худшая ситуация – в Ялте. По сравнению с январем-мартом 2018 года прибыль уменьшилась на 3,3%. "Значительная доля убыточных организаций наблюдается в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (71,9%), в области здравоохранения и социальных услуг (70,7%), транспортировки и хранения (67,6%)", – указано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией. В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram