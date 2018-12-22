''Худшая неделя за десятилетие'': в США обвалился финансовый рынок

Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние десять лет – S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрылись резким снижением.

Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite с момента своего пика упал на 20%, скатившись на так называемый "медвежий (понижающийся) рынок", сообщает "Капитал".

В частности, за предыдущие сутки соответствующий индекс потерял более чем 2%. Снижение за неделю составило 8,36%. Это является самым резким падением Nasdaq Composite с ноября 2008 года.

Dow Jones 21 декабря снизился на 1,8%. За неделю он упал на 6,8%, что для него так же стало самым большим недельным падением в процентном выражении за последнее десятилетие.

S&P 500 за день потерял 2%, а за неделю падение составило 7%. Показатель для индекса тоже стал самой большой недельной потерей, однако с августа 2011 года.

По словам экспертов, биржи всю неделю находились под давлением из-за опасений инвесторов по поводу повышения процентных ставок и угрозы замедления глобального роста.

При этом их обрушению поспособствовал "большой объем, вызванный одновременным истечением сроков фьючерсов и опционов". Кадровые перестановки в Белом доме и растущая вероятность закрытия американского правительства только усилили беспокойство инвесторов перед праздниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря в США подъем на финансовых рынках не продержался и двух суток, на смену пришли панические настроения: американские фондовые индексы обвалились более чем на 3%.