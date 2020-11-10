Huawei лишится своих самых популярных смартфонов из-за санкций США

Китайская компания Huawei продаст свой бренд бюджетных смартфонов Honor за 15,2 млрд долларов.

Бизнес приобретет консорциум во главе с основным дистрибьютором смартфонов Digital China. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями.

Сделка будет включать почти все активы Honor, исследования и разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок.

После сделки Honor планирует сохранить большую часть топ-менеджеров и более 7000 сотрудников. Также компания думает о выходе на биржу в течение трех лет.

По словам источников, Huawei может объявить о сделке уже 15 ноября.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп запретил американским компаниям покупать оборудование, которое представляет угрозу нацбезопасности. Huawei подозревают в работе на китайские спецслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google отключил Huawei от обновлений операционной системы Android. Версия смартфонов на Android также потеряла доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, Gmail и YouTube.