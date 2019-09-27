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27 сентября • обновлено в 19:00
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"Х*р свежемороженый": на ProZorro показали самый странный тендер

7.4т Читать материал на украинском

В системе ProZorro был размещен тендер на закупку рыбы хек, однако в названии предмета закупки допустили ошибку.

"Таким образом за 60,5 тысячи гривен для школ собрались закупить "свежемороженый х*р", – сообщил в Facebook украинский юрист Сергей Сеник.

По его словам, заказчиком выступает Великолепетисский районный центр обеспечения образовательных заведений. Он расположен в пгт Велика Лепетиха Херсонской области.

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"Судя по статусу закупки "Завершена", поставщик такого продукта все-таки нашелся. Им оказался ФЛП Мусиенко Л. И., зарегистрированный в Новой Каховке той же Херсонской области", – резюмировал Сеник.

Продукт закупили для школ на 60,5 тысячи гривен

Продукт закупили для школ на 60,5 тысячи гривен

Финансовый клуб

Продукт закупили для школ на 60,5 тысячи гривен

Продукт закупили для школ на 60,5 тысячи гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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Место
Украина
Тег
ProZorro
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну оригинально хек рекламируют))))
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70rus xxx
70rus xxx
Никакой ошибки,жизнь тяжела на Окраине,а свежемороженный бычий х"р все дешевле,чем телячья вырезка.
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70rus xxx
70rus xxx
Моня, почему не в школе,или каникулы,в связи с похолоданием и корью?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
70rus xxx, ну ну не переживай ты так блинов с лопаты иди поеушай хотя я же забыл ты же руцкий а значит чурка и не православный тебе как раз бычий и подходит)))Так что не волнуйся чурка или потрахай овечку как твои предки веками и не тужся зря)))))))
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