"Х*р свежемороженый": на ProZorro показали самый странный тендер

В системе ProZorro был размещен тендер на закупку рыбы хек, однако в названии предмета закупки допустили ошибку.

"Таким образом за 60,5 тысячи гривен для школ собрались закупить "свежемороженый х*р", – сообщил в Facebook украинский юрист Сергей Сеник.

По его словам, заказчиком выступает Великолепетисский районный центр обеспечения образовательных заведений. Он расположен в пгт Велика Лепетиха Херсонской области.

"Судя по статусу закупки "Завершена", поставщик такого продукта все-таки нашелся. Им оказался ФЛП Мусиенко Л. И., зарегистрированный в Новой Каховке той же Херсонской области", – резюмировал Сеник.

Продукт закупили для школ на 60,5 тысячи гривен Финансовый клуб

Продукт закупили для школ на 60,5 тысячи гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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