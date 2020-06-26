HR-индустрия в Украине трансформируется под влиянием коронакризиса: результаты исследования

Агентство инноваций Center42, бизнес-школа CAPS и карьерный портал Happy Monday опубликовали HR Innovation Research – исследование ключевых трендов и вызовов украинского HR-индустрии нового десятилетия, связанных с технологиями и инновациями.

В проекте приняли участие более 60 HR и L&D-специалистов украинских прогрессивных компаний Украины, имеющих от 30 до 5000+ сотрудников в IT, e-commerce, телекоммуникации, консалтинга, маркетинга, FMCG или ритейла.

Обязанности HR-менеджеров

78% HR и L&D-специалистов отметили, что ключевой ролью и обязанностью HR-менеджера в ближайшем будущем станет запуск инноваций в компании, ведь внедрение инноваций и технологий позволяет сделать HR-процессы более эффективными.

По мнению респондентов, важными обязанностями также будут – обучение команды (73%) и налаживания внутренней коммуникации (69%). В частности, пандемия привела к тому, что вопросы, которые всегда решали HR-департаменты, стали важны для бизнеса в условиях коронакризиса. Построение прозрачной коммуникации и формирования комфортной командной атмосферы, в которой сотрудники реже испытывают изоляцию или дезориентацию относительно будущего, является критически важным для успеха организаций.

Технологии и инновационные тренды

57% респондентов считают, что автоматизация и диджитализация изменят HR-сферу в ближайшие 5 лет с помощью оптимизации большинства HR-процессов внутри компаний. Также увеличивается спрос на Big data (31%) и искусственный интеллект (28%), которые помогают проводить более качественную HR-аналитику и способствуют более эффективному рекрутингу.

Форматы занятости

90% HR и L&D-специалистов считают, что будущее – за смешанным типом сотрудничества, предусматривающей постоянную занятость с гибким графиком и возможностью работать как удаленно, так и из офиса. Карантин также усилил запрос на удаленную и проектную работу.

Обучение и развитие

В условиях постоянных изменений особое значение приобретает способность L&D функции формировать культуру непрерывного обучения в организации. После развертывания коронакризиса компании во время обучения все чаще используют внутреннюю экспертизу и практические программы. Приоритетными навыками для сотрудников HR и L&D-специалистов определяют гибкость и адаптивность.

Общие тренды, которые будут влиять на управление талантами

71% опрошенных считают, что новые технологии неизбежно меняют HR-ландшафт – повышается эффективность работы команд, автоматизируются HR-процессы, появляется гибкость в процессе принятия решений.

Также во время карантина стремительно вырос запрос на адаптацию HR к внешним изменениям, связанным с новыми глобальными вызовами и возможностями. Зато, фокус на человека как тренд оказался достаточно противоречивым: часть компаний продолжит ориентироваться "на внутреннего клиента", то есть сотрудника, а часть сосредоточится на оптимизации бизнес-процессов за счет этого тренда.