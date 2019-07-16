"Хотят протолкнуть кота в мешке": Нефьодов заявил о провале Минюста

В Украине продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет, поскольку Министерство юстиции провалило процесс разработки такого порядка.

"Правительство и весь рынок ждут понятных, прозрачных правил реализации имущества должников через электронные торги, гарантий возврата денег кредиторов, рост позиций Украины в рейтинге Doing Business и, может, даже снижение кредитных ставок в банках", – сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает "Экономическая правда".

"Ждет, но не дождется, потому что Минюст завалил процесс разработки порядка продажи имущества банкротов", – добавил Нефьодов.

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По его словам, сейчас истекает срок подготовки проекта функционирования электронной системы по продаже имущества банкротов, которую должно принять правительство.

Подготовить данный документ, как ответственный за формирование и реализацию политики, должен был Минюст.

Руководитель Государственной таможенной службы подчеркивает, что в проекте постановления ведомства "почти нет никаких правил" – отсутствуют порядок проведения аукционов и положения, регламентирующие, как должен проводится аукцион на повышение или понижение цены.

"Определение процедур возложено на уровень самого администратора и его внутренний документ – регламент администратора. То есть согласно этому проекту, администратор системы будет иметь возможность сам определять порядок, менять правила игры, применять различные процедуры для разных участников и тому подобное. Но мы об этом узнаем потом", – сообщил Нефьодов.

Кроме того, по его словам, проект содержит положения о создании специальной комиссии Минюста, которая и должна его определять на конкурсе, условия которого они сами и пропишут.

"Согласно этому проекту, имущество банкротов предлагается продавать через неизвестный никому механизм. Технические условия будут определены позже, их будут определять администратор системы, название которого неизвестно ни общественности, ни участникам рынка, ни правительству. Кабмину будет предлагаться утвердить этого "кота в мешке" и надеяться на добрую волю Минюста", – подчеркнул Нефьодов.

"Итак. Продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет, Минюст за 3 месяца не родил ничего", – резюмировал он.

Продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет, поскольку Министерство юстиции провалило процесс разработки такого порядка Facebook Максим Нефьодов

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

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